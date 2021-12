Salvador tem fragilidade exposta por raio-X feito por ONG

A intenção do 1º Relatório Cidades do Esporte, elaborado pela ONG Atletas Pelo Brasil, era fazer um raio-X da situação dos municípios que sediaram jogos da Copa do Mundo 2014. O resultado apresentado, porém, deixou muitos deles em alerta - em especial Salvador.

O documento, entregue nesta quinta-feira, 19, ao prefeito ACM Neto pela ex-tenista nº 1 do Brasil, a baiana Patrícia Medrado, mostra que Salvador ainda engatinha no processo de tornar o esporte uma política pública.

A cidade foi a única das dez avaliadas (Rio de Janeiro e Manaus não validaram os dados) que não possui uma secretaria municipal exclusiva do esporte. Em 2013, quando as informações foram colhidas, o orçamento da diretoria era de apenas R$ 2,9 milhões. Neste ano, será de R$ 3,8 milhões.

O órgão responsável pelo esporte em Salvador é a Diretoria Geral de Esportes e Lazer (DGEL), hoje vinculada à Secretaria de Educação e que será transferida para a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps).

Com isso, a expectativa é que os recursos sejam reduzidos, uma vez que a pasta de educação tem assegurado por lei o valor de pelo menos 25% do orçamento do município.

Outro dado que chamou atenção foi o percentual do investimento no esporte. Segundo o relatório, foi de apenas 18%, o que corresponde a 0,01% do total executado pela prefeitura naquele ano.

Outro lado



Diretor de Esportes do município, Téo Senna afirma que os dados estão longe do ideal, mas afirma que a realidade da prefeitura já está melhor do que na época avaliada.

"Não usamos o total do orçamento porque os projetos demoram quatro, cinco meses para serem aprovados pela Câmara. Por isso tivemos dificuldade no início da gestão, mas isso já está acertado", garante. Ele disse que o Conselho Municipal do Esporte - cuja falta foi apontada pelo relatório - está sendo trabalhada.

"O projeto enviado caducou, é defasado. Tem federações que não existem mais, ligas que terminaram. Já pedi aos vereadores Léo Prates e Cláudio Tinoco (ambos do DEM) para resgatar essa lei", completa.

Patrícia Medrado, da Atletas Pelo Brasil, sinaliza que Salvador não é a única cidade com problemas, e disse que a receptividade das prefeituras a deixa otimista: "Esse relatório é um primeiro passo para verificar em que pé estamos em cada município. Não queremos ranquear as cidades, mas apontar o que acontece nas gestões para conseguir instituir o esporte como política pública".

