Salvador sedia última etapa do baiano de jiu-jitsu

A oitiva e última etapa do Campeonato Baiano de Jiu-Jitsu será realizada no próximo domingo, 14, à partir das 9h, no Colégio Salesiano Salvador, em Nazaré.

As disputas serão nas categorias Pré-Mirim (4, 5 e 6 anos), Mirim (7, 8 e 9 anos), Infantil (10-12 anos), Infanto-Juvenil (13-15 anos), Juvenil (16-17 anos), Adulto (18-29), Master (30-35 e 36+).

As inscrições variam entre R$ 25 e R$ 60 (mediante categoria) e podem ser feitas pelos e-mails eanbahia@gmail.com ou contato@fbjjmma.com.br.

