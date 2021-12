Salvador sedia qualificatória do Brasileiro de Kettlebell

Será realizado neste sábado, 15, a partir das 8h30, no Shopping Costa Azul, a seletiva para o Campeonato Brasileiro de Kettlebell Sport 2015, que acontecerá em 19 de setembro, em São Paulo.

Neste esporte, o atleta movimenta o kettlebell, um peso no formato de uma bola de ferro com alça. Priscila Becker representará a Bahia no campeonato nacional na modalidade "Snatch 10 minutos".

