Salvador sedia final do mundial de futebol estilo livre

Sabe o futebol arte: modalidade em que só tem aqueles lances mais bonitos de uma "pelada", com várias piruetas com a bola? Assim vai acontecer na final do mundial do campeonato Red Bull Street Style - futebol estilo livre -, que será realizada no sábado, 15, e domingo, 16, em Salvador.

Ao invés de um campo de futebol, será montado um palco em frente à Fundação Jorge Amado, no Pelourinho, onde atletas de 39 países vão fazer uma batalha de malabarismo com a "redonda". Cada dupla se enfrenta em três rounds de 30 segundos. Vence o mais criativo e com manobras variadas e cheia de estilo. A performance é avaliada por cinco jurados.

Quatro atletas brasileiros vão participar dessa disputa. O pernambucano Pedro Oliveira, 21 anos, conquistou sua vaga ao vencer o Superball, competição que aconteceu na República Tcheca. A paulista Marisa Cintra também está com a vaga garantida para disputar entre as mulheres. Por sinal, ela é a única brasileira a participar do duelo com a bola.

As últimas duas vagas para brasileiros serão disputadas pelos paulistas Diego Oliveira, 29, e Lucas Menezes, 25, pelo carioca Ricardo de Araújo, 16, e o paranaense João Othavyo da Luz, 15, que se destacaram durante a Copa Brasil realizada em agosto em Curitiba.

Eles vão participar de uma seletiva na próxima quarta-feira, 12, para definir quem terá oportunidade de enfrentar os melhores atletas do mundo.

Mais experiente entre os brasileiros, Diego Oliveira chama atenção para dificuldade do campeonato. "A competição deste ano terá um nível altíssimo. A garotada treina muito e tem dado um verdadeiro show, mas acho que tenho condições de representar bem o país", diz.

Para ele, os brasileiros devem ficar atentos a atuação dos poloneses e russos, que são os grandes craques do futebol de estilo livre.

O caçula entre os "brazucas", João Othavyo conta que pretende aproveitar a oportunidade para melhorar sua performance. "Uma característica marcante do nosso esporte é que estamos em constante evolução. Muitas vezes a manobra de um serve como inspiração para outro atleta. É comum um de nós ver o trick do outro e acabar adaptando ou melhorando aquele movimento", afirma.

Os brasileiros já conquistaram o terceiro lugar da competição, mas nunca venceram o evento, que é realizado desde 2008 e tem a segunda final no Brasil.

Para conquistar o título inédito, eles terão que derrotar atletas de 38 países: Albânia, Argentina, Áustria, Bélgica, Bulgária, Canadá, Chile, China, Colômbia, Dinamarca, Egito, França, Alemanha, Gana, Hungria, Índia, Indonésia, Irlanda, Itália, Japão, Quênia, Coréia do Sul, Luxemburgo, México, Moldávia, Holanda, Noruega, Panamá, Peru, Polônia, Portugal, Rússia, Singapura, Suécia, Tailândia, Inglaterra, Ucrânia e Estados Unidos.

Entre os principais concorrentes estão o polonês Szymon Skalski, atual campeão mundial, e o japonês Kotaru Tokura, campeão em 2012.



