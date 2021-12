Salvador sedia fase final de competição regional de basquete Sub-17

Entre os dias 16 e 19 de agosto, o campeonato Novo Basquete Nordeste (NBN) Sub-17 chega a sua etapa final. A fase será disputada em Salvador, reunindo na capital baiana 14 equipes masculinas e femininas dos estados de Pernambuco, Sergipe, Bahia e Alagoas.

Nessa etapa 280 atletas disputarão 30 partidas. A tabela dos jogos foi apresentada em um café da manhã no Hotel Golden Tulip, em Salvador. Presente no evento de apresentação, o secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Vicente Neto, afirmou que o evento possibilita a participação social, a promoção da cidadania e a formação de atletas.

Promovida pela Liga Nordeste de Basquete, pela Federação Baiana de Basketball e pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) - autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) -, a competição tem como objetivo estimular a prática da modalidade no nordeste brasileiro, incentivando o desenvolvimento do basquete na região.

