Salvador sedia evento de MMA até domingo

A nona edição do Qualify Combat, evento que reúne lutadores de MMA, acontece em Salvador. no shopping Bela Vista, neste sábado, 7, e domingo, 8. Antes das lutas, uma programação especial durante a semana acontece na Fight Week a partir desta terça-feira, 3, e segue até sexta, 6. A entrada para a Fight Week é gratuita, e para as lutas os ingressos serão vendidos através do telefone (71) 99680-1677 e também na praça do shopping no dia do evento.

Durante a semana, acontecem apresentações, combates entre academias e a tradicional pesagem. O evento conta com dias inteiros de programações, das 9h às 20h.

No sábado, 7, e domingo, 8, acontecem as esperadas lutas. Os profissionais sobem ao octógono, às 16h, com um card de 10 lutas. No domingo, acontecem as lutas amadoras, às 14h, com 20 confrontos.

