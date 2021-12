Salvador sedia dois grandes torneios de surf em Piatã

Cerca de 450 atletas participarão de dois grandes campeonatos de surf, nas próximas semanas, na praia de Piatã, em Salvador: o 5° Surf Eco Festival e o 4°Bahia Bodyboarding Show.

O Surf Eco Festival acontece de 27 de agosto a 1 de setembro, com etapas do WST (World Star Tour) Masculino Profissional - antigo WQS, e do Sul-Americano Pro Junior Masculino e Feminino. A competição marca a etapa de decisão dos títulos sul-americanos Pro Junior masculino e feminino e da classificação dos atletas que irão representar o continente no ASP World Junior Championships 2012.

Cerca de 300 dos melhores atletas do mundo são esperados para o Surf Eco, que vai oferecer, ao todo, US$ 30 mil em premiação e contará com uma grande estrutura para receber atletas e expectadores. Esse evento já acontece há cinco anos na Bahia, sendo a primeira das edições realizada em 2008 na Praia do Forte, Litoral Norte do estado. As edições seguintes tiveram Salvador como sede.

Entre os dias 05 e 08 de setembro, será realizado o Bahia Bodyboarding Show, válida como segunda etapa do Brasileiro de 2012. Com R$35.000,00 em premiação, a competição reunirá cerca de 150 atletas de diversas localidades do país. Além da premiação, a disputa oferece ainda importantes 1000 pontos no circuito brasileiro. Atuais líderes do Brasileiro, os capixabas Léo Costa e Neymara Carvalho defendem a ponta do ranking na capital baiana.

Salvador é uma das etapas mais tradicionais do Circuito Nacional, firmando-se no calendário do bodyboard brasileiro como um dos locais que mais fomenta o crescimento da modalidade, principalmente no Nordeste do país.

"Este evento em Salvador é muito importante. Já estamos indo para o quarto ano consecutivo e a etapa já se torna muito tradicional, sendo um evento de grande porte na cidade. A Bahia tem excelentes atletas. É muito bom para o Circuito Brasileiro poder passar mais uma vez pelo Nordeste", ressalta Flávio Brito, Diretor Técnico da CBRASB.

As duas competições, que contam com o apoio da Bahiatursa, reafirmam Salvador como uma cidade pronta para receber grandes eventos esportivos. Segundo o Diretor de Serviços Turísticos da Bahiatursa, Weslen Moreira, "o turismo esportivo traz ao estado um público qualificado, além de agregar valores positivos, contribui para mostrar o grande potencial turístico da Bahia".

