Salvador sedia dois campeonatos brasileiros de boxe

Até a próxima sexta-feira, 9, Salvador será a capital do boxe ao receber dois campeonatos brasileiros da modalidade: o 71º Campeonato Brasileiro de Boxe Masculino Elite e 8º Campeonato Brasileiro de Boxe Juevnil.

As competições, que tiveram início no domingo, 4, estão sendo realizadas no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras. Ao todo, cerca de 300 atletas participam dos torneios.

Resultados do primeiro dia de Competição:

Masculino Elite

Mosca Ligeiro (49kg)

Ronaldo Silva (DF) 3:0 Joeberson Coelho (SP)

Meio Médio Ligeiro (64kg)

Francinaldo Silva (RN) 3:0 Guidson Araujo (RR)

Meio Médio (69kg)

Paulo Coene (MS) 3:0 Leonardo Assunção (RS)

Pesado (91kg)

Bruno Pereira ( SC) TKO R2 Felipe Miranda (PR)

Willian Coutinho (PA) 3:0 Thiago Santos (MS)

