Salvador sedia competições universitárias de basquete

Em uma rodada de abertura com nove partidas na fase classificatória, o Campeonato Brasileiro Universitário de Basquete 3x3 começa nesta sexta-feira, 12, a partir das 14 horas, na arena montada no Jardim dos Namorados, na Pituba.

Bahia, Ceará, Pernambuco e Santa Catarina são os Estados representados na competição. Amanhã, os duelos entre as equipes universitárias recomeçam às 14h40 para as fases semifinais e finais, no masculino.

Os homens vieram com seis equipes, enquanto as mulheres formaram apenas três, e por isso as meninas vão direto para a decisão do título. Pernambuco é o atual campeão masculino e feminino.

Conhecida no meio universitário como LDU, o Brasileiro antecede o 2º Campeonato Mundial Universitário de Basquete 3x3, que será disputado de 18 a 21 deste mês, na mesma arena do Jardim dos Namorados. O torneio nacional servirá de preparação para o Mundial, que contará com equipes masculinas e femininas de 13 países, incluindo o Brasil.

