Salvador sedia Campeonato Brasileiro de Damas

A capital baiana recebe entre esta terça, dia 26, e a sexta, 29 de março, os melhores jogadores de damas do país para a edição 2013 do campeonato brasileiro, que acontece no Hotel Sol Plaza, no bairro de Armação. Com 90 atletas de todo o país, o torneio é feito no sistema suíço, de nove rodadas, em que os competidores se enfrentam em ordem aleatória e vence aquele que tiver o maior número de pontos no final.

Dentre os atletas presentes, está o ex-campeão brasileiro da modalidade e diretor da Federação Baiana de Damas, Franklin Santoro, o tricampeão brasileiro Ciro Barreto e o ex-campeão mundial e oito vezes brasileiro, o paraibano Augusto Carvalho. Lélio Marcos Sarcedo, presidente da Confederação Brasileira de Damas, também está presente e, segundo ele, a competição pode reforçar a participação das damas entre os esportes integrantes das modalidades intelectuais dos Jogos Olímpicos, o que já ocorreu em Londres 2012.

As disputas são feitas em duas partidas, onde os damistas partem de uma posição sorteada previamente e desconhecida de ambos. Em cada partida, um jogador assume as peças brancas e o outro, as pretas. Depois as posições são invertidas e seguem as rodadas.

A abertura oficial do campeonato acontece na tarde desta terça e logo em seguida tem início a primeira rodada. Competidores de vários estados do país, como São Paulo, Rio de janeiro, Ceará, Goiás, Pará e até Rondônia, participam do certame. O evento integra a programação do Festival da Cidade, em comemoração aos 464 anos de Salvador, comemorado em 29 de março.

