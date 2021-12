Salvador recebe treinamentos gratuitos de Krav Maga

A Federação Sul Americana de Krav Maga, arte marcial de Israel, realiza no próximo domingo, 24, um treinamento aberto e gratuito para os interessados em conhecer a técnica de defesa pessoal. As aulas acontecem em 12 academias licenciadas de Salvador (veja a lista abaixo).

O evento gratuito também acontece em outras cidades do país, com a apresentação de diversas situações do dia a dia, mostrando qualquer um pode se defender em uma posição de risco. As inscrições para o evento gratuito devem ser feitas pelo site da Federação Sul Americana de Krav Maga.

A arte marcial

O Krav Maga foi criado na década de 40, por Imi Lichtenfeld, em Israel, para que as pessoas pudessem se sentir seguras, sabendo que eram capazes de proteger suas vidas e a vida de terceiros, mesmo contra agressores mais fortes, armados ou não. Nos treinos as pessoas entendem como é possível estarem mais atentas. Elas presenciam situações comuns do dia a dia, como roubo de bolsa, agressão física, agarramentos, estrangulamentos, entre outras, e aprendem como é possível sair dessas situações com movimentos rápidos, técnicos e precisos.

