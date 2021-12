Salvador recebe torneio de basquete a partir desta quinta

A 3ª edição do Salvador Maxxi Basketball tem início nesta quinta-feira, 10, e segue até domingo, 13, no Colégio ICEIA e no Instituto Federal de Educação, de Ciência e Tecnologia, ambos no bairro do Barbalho, e também na Associação Atlética da Bahia, localizada na Barra. As partidas acontecem das 8h às 21h.

A competição reune cerca de 500 atletas e ex-atletas profissionais dos estados da Bahia, de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Maranhão, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, mais o Distrito Federal.

São 28 equipes femininas e 24 masculinas na faixa-etária de 30 a mais de 65 anos. Serão disputados 61 jogos durante os quatro dias do evento.

adblock ativo