Salvador recebe reta final do Nordestão

Já era noite, nesta terça-feira, 7, quando a Liga do Nordeste confirmou oficialmente que Salvador, dada como favorita desde a semana passada, vai receber os jogos finais da Copa do Nordeste, paralisada desde março por conta da pandemia do coronavírus.

Além da capital baiana, Recife e Fortaleza eram outras possibilidades de sede, porém, pesou a favor de Salvador o ‘OK’ mais rápido das autoridades. “O apoio do governo e da prefeitura foi fundamental. Estávamos esperando de onde viria o sinal verde, se seria de Salvador, Recife ou Fortaleza. É preciso terminar a competição antes de 8 de agosto [data prevista de início do Campeonato Brasileiro]. Então, se não começasse logo, não ia ter tempo de terminar”, justificou Alexi Portela, diretor da Liga do Nordeste.

Catorze equipes (além de Bahia e Vitória) estarão por aqui para a última rodada da primeira fase e, logo depois, os times serão reduzidos a oito, que se enfrentarão num mata-mata com jogos únicos em quartas e semi, e duas partidas na final. O torneio está programado para voltar no dia 21 deste mês e ser encerrado em 4 de agosto.

Segundo Alexi Portela, ainda não há definição oficial de quais serão os estádios e os locais de treinamento dos clubes, mas os jogos devem acontecer na Fonte Nova, Barradão, Pituaçu e até em Feira de Santana, no Joia da Princesa e na Arena Cajueiro.

Nesta terça, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) entrou em contato com a prefeitura de Feira para pedir liberação dos dois estádios. Segundo o secretário de Esportes e Lazer da cidade, o prefeito já deu o sinal positivo, mas ainda falta formalizar. O Joia da Princesa precisa finalizar um processo de licitação. A Arena Cajueiro pode receber os jogos.

Quanto a mais locais de treinamento, há ainda a Cidade Tricolor, o CT Manoel Pontes Tanajura (do Vitória) e o CT da Praia do Forte.

Na rodada derradeira da primeira fase, o Bahia, já classificado, enfrenta o Náutico tentando pular da segunda para a primeira colocação do Grupo A. Também vice-líder, mas do Grupo B, o Vitória encara o Botafogo-PB. O empate garante matematicamente a vaga, mas o Leão busca o triunfo para tomar a ponta do Confiança.

Aumento dos casos

Apesar do favoritismo, Salvador tinha virado uma incógnita por conta do aumento no número de casos de Covid-19 nos últimos dias, o que fez o Comitê Científico do Consórcio Nordeste recomendar a abertura de um processo de lockdown na cidade.

Nesta terça, em entrevista coletiva, o prefeito ACM Neto anunciou que, quando a taxa de ocupação dos leitos de UTI alcançar 75%, shoppings, igrejas e comércios com estrutura até 200 metros quadrados vão reabrir. Hoje, a taxa de ocupação nas redes municipal e estadual é de 79,5%. Com relação ao futebol, porém, o gestor apontou que haverá um protocolo “à parte”.

Outra competição que pode apresentar novidade é o Baianão. Nesta quarta-feira, 8, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) fará uma reunião do Conselho Técnico com os clubes participantes do estadual para definir detalhes sobre o reinício da competição. A volta ainda não foi definida.

