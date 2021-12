Salvador recebe regata internacional Transat Jacques Vabre em 2019

A Baía de Todos-os-Santos recebe em 2019 a nova edição da regata internacional Transat Jacques Vabre. A capital baiana foi confirmada no sábado, 8, durante o Salão Náutico de Paris.

Esta é a sexta vez que Salvador recebe a competição. A largada acontece em Le Havre, na França, no dia 27 de outubro do ano que vem, para as categorias Class40, Multi50 e IMOCA60, disputadas em dupla.

Os participantes vão percorrer um trajeto de mais de oito mil quilômetros. Durante este período, que deve durar cerca de uma semana, as equipes envolvidas na competição terão acesso aos serviços da Vila da Regata. nos arredores do Terminal Náutico da Bahia, no Comércio.

Segundo a Secretaria de Turismo da Bahia, uma das novidades desta edição é a minirregata que acontece na Baía de Todos-os-Santos, após a chegada de todos os participantes das três categorias.

