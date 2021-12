Salvador recebe primeira prova de ciclismo neste domingo

Ciclistas de Salvador e de cidades do interior do Estado se preparam para competir na 1ª etapa do Ranking Estadual de Speed, competição que marca o início da temporada de ciclismo na Bahia em 2015. A prova será realizada neste domingo, 1º de fevereiro, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), a partir das 8h.

As inscrições poderão ser feitas, presencialmente, em uma solenidade de premiação promovida pela Federação Baiana de Ciclismo (FBC), que acontecerá no sábado, 31, às 15h, no edifício Mamede Paes Mendonça, em Jardim Armação, ou no dia e local da prova. O valor da taxa é de R$ 50.

Somente atletas das categorias Veterano e Júnior não pagam a taxa de inscrição, contanto que estejam devidamente federados neste ano.

O mesmo procedimento serve para quem efetuar a filiação ou renovação na FBC. A competição conta com 11 categorias - divididas em três baterias [veja abaixo detalhes das categorias e horários da inscrição no CAB].

Já os atletas estreantes, que irão se federar, devem levar a ficha de filiação preenchida junto com toda documentação exigida para para o cadastro(Xerox RG, Xerox do comprovante de residência e atestado médico).

