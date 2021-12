Salvador recebe GP de Ciclismo neste domingo

A partir das 7h deste domingo, 21, a velocidade em duas rodas vai tomar conta das avenidas do Centro Administrativo da Bahia (CAB). O local será sede do Grande Prêmio Bahia de Ciclismo, que vai reunir atletas de todo o Brasil e de várias categorias.

O GP tem 170 atletas inscritos, dentre eles o líder do ranking nacional, Fabiele Mota (RJ), o vencedor do último GP São Paulo Internacional de Ciclismo, Roberto Pinheiro (RN), e do campeão sergipano, Wesley Souza.

O líder do Campeonato Baiano de Ciclismo, George da Gama, e a campeã baiana e do Norte-Nordeste, Cristiane Duque Almeida, estão entre os nomes de peso que representarão o Estado.

O evento será válido pelo ranking brasileiro (classe 3) e terá competidores das categorias infanto juvenil, juvenil, veterano júnior, elite, sub-30, master A, master B, master C, open e feminino. A prova será do tipo circuito, onde cada categoria terá um tempo para realizá-la.

Prévia

Um dia antes da competição, sábado, 20, um dos maiores ciclistas do mundo, Luciano Pagliarini, vai ministrar uma palestra no Marazul Hotel, na Barra, às 15h. No programa, ele vai contar um pouco da sua trajetória nas equipes internacionais por onde passou.

No currículo do atleta, consta 15 títulos de campeão brasileiro. Ele também foi o primeiro brasileiro na história a vencer provas na categoria Pro Tour, medalha de bronze no Pan-americano do Rio de Janeiro 2007, vencedor da Vuelta Murcia na Espanha 2004, vencedor da Clássica Di Almeria (Espanha) 2003 e recordista de vitórias na Ruta di America (Uruguai) 2010.

