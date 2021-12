Salvador recebe festival latino-americano de futebol3

Salvador receberá pela primeira vez, entre os dias 5 e 9 de dezembro, o Festival Latino-Americano de Futebol3, jogo que é dividido em três tempos, com regras diferentes do futebol convencional, voltado para jovens carentes de 13 a 17 anos. O lançamento será na Arena Fonte Nova, dia 5, às 9h.

O torneio, que é organizado pelo Instituto Fazer Acontecer, contará com a presença de jovens baianos do bairro de Castelo Branco, em Salvador, e dos municípios de Valente, Araci, Barrocas, Conceição do Coité, Teofilândia, Santa Luz, São Domingos e Biritinga.

Também são esperados aproximadamente 120 jovens da Costa Rica, Uruguai, Colômbia, Chile, Peru e Equador, e de estados brasileiros como Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Maranhão, segundo a organização.

Fórmula do jogo

O nome Futebol3 provém da metodologia do jogo que é dividido em três tempos: no primeiro, os jovens definem as regras e, no segundo tempo, acontece o jogo propriamente dito. Na terceira e última etapa acontece um debate sobre a aplicação das regras no campo de jogo.

O placar final é a soma dos gols marcados com os pontos obtidos de acordo com a fórmula de jogo estabelecida no primeiro tempo. No jogo, não há a presença de árbitros para que os jovens desenvolvam a habilidade da negociação, minimizando a competitividade.

Conforme o Instituto Fazer Acontecer, a nova metodologia esportiva é praticada em vários países e na região do semiárido baiano. O festival faz parte das comemorações do Instituto, que completa 10 anos e que, desde sua fundação, em 2003, já atendeu aproximadamente 2500 jovens em seus programas sociais.

adblock ativo