Salvador recebe evento nacional de vôlei de praia

Entre os dias 9 e 13 de abril a Praia de Armação, em Jardim de Alah, na orla de Salvador, será palco do Superpraia A e B, competição que vai encerrar a temporada 2013/2014 do Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia, organizado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). As estruturas, inclusive, já começaram a ser montadas no local.

O evento reúne as melhores duplas da modalidade e terá atletas de ponta do esporte como o tricampeão mundial Emanuel (ex-parceiro do baiano Ricardo), que tem como companheiro o carioca Pedro Solberg. O próprio Ricardo também participará da disputa, junto com Márcio, além das duplas Alison/Bruno Schmidt, Bruno/Hevaldo e outros atletas de topo do ranking nacional.

No feminino, Maria Elisa e Juliana (cinco vezes campeã do Circuito Mundial de vôlei de praia). Taiana e Talita, Maria Clara e Carol e outras duplas - melhores rankeadas do circuito - participarão da competição. Ao todo , 16 duplas masculinas e 16 duplas femininas vão disputar o título da etapa na capital baiana.

O Superpraia B vai abrir o evento, entre 9 e 11 de abril, enquanto o Superpraia A será realizado entre os dias 11 e 13. Os dois primeiros dias serão exclusivamente para a fase de grupos e as semifinais. As finais e as disputas do terceiro lugar serão no terceiro dia de cada bloco.

adblock ativo