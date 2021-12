Salvador recebe evento internacional de MMA neste sábado

Os amantes de luta ganharam uma opção para a noite deste sábado, 25, em Salvador. Trata-se da 5ª edição do Quality Combat, que será realizado no hotel Sol Bahia Brasil, em Patamares. Serão 12 combates no evento, com direito a duas disputas de cinturão - entre paraguaios e soteropolitanos.

Os interessados podem adquirir os ingressos para arquibancada por R$60,00. Levando 1kg de alimento não perecível, exceção ao sal, ganha desconto de R$10 no valor do bilhete. As mesas custam R$ 400.

Toda as doações de aliementos serão destinadas ao projeto "Boa Luta", que pertence à equipe Nordeste Jiu-Jitsu, onde os lutadores 'adotam' crianças carentes e as incentivam a praticar artes marciais.

O evento também vai sortear tatuagens durante os combates.

