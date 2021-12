Salvador recebe etapa do Campeonato Baiano de Triathlon em maio

Piatã será o palco da 1ª Etapa do Campeonato Baiano de Triathlon no dia 15 de maio. As inscrições podem ser feitas até o dia 12, com valores que variam de R$ 50 a R$ 135. As vagas são limitadas.

No evento, serão realizados dois tipos de provas: o Sprint Triathlon, com 750 m de natação, 20km de ciclismo e 5km de corrida; e o Fast Aquathlon, com distâncias de 1km de corrida, 500m de natação e mais 1km de corrida.

Os campeões gerais da prova Triathlon masculino e feminino recebem R$ 150 + inscrição para outra prova da Febatri. O 2º lugar leva R$ 100 e o 3º R$ 50. As inscrições e o regulamento da competição estão disponíveis no site da Febatri.

