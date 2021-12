Salvador recebe etapa da Copa Brasil de Bicicross

A capital baiana sedia neste sábado, 31, e domingo, 1º, a Etapa Salvador da Copa Brasil de Bicicross 2013, que acontece na pista de Pituaçu. O evento contará com a participação de 250 pilotos, dirigentes e técnicos de 16 estados e tem estimativa de circulação de 6 mil pessoas na arena da competição. Pilotos de vários estados do país disputam 33 categorias, incluindo as olímpicas masculino e feminino.

Neste sábado, pela manhã, os pilotos farão treinos livres. À tarde, assim como no domingo pela manhã, ocorrerão os treinos oficiais. As provas começarão a partir de 10h50 do domingo.

Segundo a Associação de Bicicross Salvador (ABS), a Bahia ocupa posição de destaque no cenário nacional de bicicross, com um grande número de atletas se revelando nas provas nacionais e internacionais. A baiana Paola Reis, de 14 anos, campeã brasileira, 4º lugar no Pan-Americano e líder do campeonato baiano na categoria elite feminina, está entre os destaques da etapa deste ano.

Outros destaques do Estado são Jaldo Caribé Filho, 13, líder do ranking nacional, 3º lugar no campeonato brasileiro e duas vezes campeão da Copa Brasil Salvador, e Givaldo Nascimento, de Camaçari, atual líder do campeonato Baiano na categoria Elite, que vai disputar a categoria máster na Copa Brasil.

De acordo com a ABS, já confirmaram presença na competição o campeão Brasileiro da categoria Elite o piloto Rogério Reis, e Campeão Pan Americano Miguel Vilela, ambos do estado de São Paulo.

A Bahia está no quinto ano consecutivo da competição nacional, participando também de competições estaduais e municipais e das principais disputas do Brasil e do mundo.

