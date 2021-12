Salvador recebe curso sobre ligas americanas

Com a participação de representantes das principais ligas de esportes americanos, Salvador vai receber no dia 31 de agosto um curso sobre gestão esportiva especializado nas modalidades mais populares dos Estados Unidos.

Sediado no auditório da faculdade Universo, no bairro do Itaigara, o evento terá duração de dois dias, com palestras das 8h às 17h. Representantes da MLB (beisebol), NBA (basquete), MLS (futebol) e NFL (futebol americano) vão falar sobre como funcionam as ligas, os modelos de negócio e captação de investidores e patrocinadores, como atraem grandes atletas, e abordarão também a relação com esporte escolar e universitário.

As inscrições estão abertas no site Sympla (link abaixo) e os preços são promocionais até o dia 18 de agosto: R$ 80 e R$ 55 para estudantes.

Inscrições: https://www.sympla.com.br/american-sports--especial-ligas-americanas__166711

