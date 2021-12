Salvador recebe circuito de esportes na praia de Piatã

Apaixonados por natação, corrida e stand up paddle terão a chance de participar do Circuito Rei e Rainha do Mar que acontecerá na praia de Piatã, em Salvador, domingo, 3 de julho, a partir das 7h.

A expectativa dos organizadores do evento, que acontece pela primeira vez no estado, é reunir mais de 2500 pessoas entre competidores amadores e de elite. As inscrições estão abertas no site www.reierainhadomar.com.br, até dia 29 de junho. As taxas são de R$ 11,75 a R$ 20, que variam conforme a modalidade escolhida.

O evento conta com provas de Beach Run (5 Km na areia), Beach Biathlon (1 Km natação no mar + 2,5 Km corrida na areia), Sprint, Classic e Challenge, natação em águas abertas, (1 Km, 2 Km e 4 Km) e stand up paddle (2 Km, 4 Km e 8 Km).

Quem possui deficiência também terá a oportunidade de participar do circuito. Uma categoria exclusiva com regulamento próprio, segurança e staff especializado, área reservada aos atletas e cronometragem especial foi criada para atender esse público de forma adequada. Clique aqui para mais informações.

Realizado há oito anos nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro, o Rei e Rainha do Mar está em processo de expansão pelo Brasil. Do ano passado para cá, o circuito estreou em Santa Catarina, Ceará, São Paulo.

O evento é o único representante da América do Sul na World Open Water Swimming Series (WOWSS), série que reúne as 13 melhores competições de águas abertas do mundo.

