Salvador recebe campeonato nacional de deficientes visuais

Atletas de 12 equipes e nove estados, incluindo a Bahia, disputam a partir desta terça-feira, 3, a Copa de Futebol de 5 da Série A no ginásio poliesportivo de Cajazeiras.

A modalidade contempla jogadores com deficiência visual, à exceção dos goleiros, e usa uma bola com guizos em seu interior.

O som do guizo orienta os participantes, que também recebem ajuda de um dos integrantes da comissão técnica que se posiciona atrás do gol adversário e vai avisando a hora de seu time chutar para o gol.

Esse integrante extra das equipes também avisa, por exemplo, se um jogador adversário vai 'roubar' a bola.

O próprio regulamento da modalidade estabelece que os jogadores, quando forem partir para a jogada devem avisar para evitar acidentes.

Atual campeã, a equipe do Instituto de Cegos da Bahia (ICB) estreia contra o ISMAC-MS, às 8h30. A equipe baiana já conquistou sete vezes o título da Copa.

Técnico do ICB-Ba, Gerson Coutinho comanda uma verdadeira seleção de craques titulares da seleção brasileira permanente e paralímpica de futebol de 5.

Os destaques são os baianos Cássio, Jefferson (Jeffinho), Tiago e Maicon. “Nosa equipe está preparada para mais essa competição, que é a mais importante do futebol de 5 nacional”, comentou Jefinho.

Segundo ele, a Bahia leva certa vantagem por jogar em casa, com o apoio da torcida, e por ter conquistado sete títulos, enquanto Minas Gerais tem cinco e o Rio quatro.

"Na minha opinião somos um dos favoritos. ''O favorito' é a Agafuc, do Rio Grande do Sul, que vem com uma equipe que em grande parte é seleção brasileira e tem Ricardinho, um dos melhores do mundo", disse Jefinho.

Rodada

Outros cinco jogos completam a rodada de abertura da Copa, que vai seguir durante esta semana e terminar no domingo, com a decisão do título, a partir das10h.

O evento é organizado pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV).

Além da Bahia, o campeonato contará com times do Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Estarão participando as equipes da Associação de Deficientes Visuais de Petrolina (Advp-PE), Associação Gaúcha de Futsal para Cegos (Agafuc-RS), Associação Mato-grossense dos Cegos (AMC-MT) e Associação Paraibana de Cegos (Apace-PB).

A lista de equipes inclui ainda a Associação Paraibana dos Deficientes Visuais (Apadevi-PB), Associação de Pais e Amigos e Deficientes Visuais (Apadv-SP), Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas (Asdefipel-RS) e Centro Desportivo Maranhense de Cegos (Cedemac-MA).

Completam o grupo, as representações da Caixa Escolar do Instituto Benjamin Constant (Ceibc-RJ), Instituto de Cegos da Bahia (ICB-BA), Instituto Sul-Matogrossense para Cegos Florivaldo Vargas (Ismac-MS) e Urece Esporte e Cultura (Urece-RJ).

Rodada inicial

ICB x Ismac - 8h30

Apadv x Apadevi - 10h

AMC x Cedemac - 11h30

Agafuc x ADVP - 14h

Ceibc x Asdefipel - 15h30

Urece x Apace - 17h

