Salvador recebe Campeonato Brasileiro de Hapkido

No próximo domingo, 15, Salvador será sede do Campeonato Brasileiro de Hapkido (uma arte marcial coreana). O evento será realizado no ginásio de esportes do Colégio Salete, nos Barris. As disputas estão programadas para começar a partir das 9h.

É a primeira vez que a capital baiana será anfitriã do campeonato nacional do esporte. O evento é idealizado pela confederação Brasileira de Hapkido. São 550 atletas, entre 13 e 60 anos, em ação na competição, representando 8 estados brasileiros.

A Bahia conta com atletas bem cotados para conseguir medalhas para o Estado. Wallace Mota é bicampeão baiano da categoria juvenil, Danilo Santos é uma promessa do esporte e Jéssica Oliveira é referência entre as meninas na categoria juvenil.

Entre os competidores baianos, estão 40 atletas mirins do projeto Esporte Cidadão, coordenado pelo presidente da Federação baiana de Hapkido, Marcus Loureiro. O projeto é apoiado e financiado pela Cristal Pigmentos e tem como objetivo principal utilizar o esporte como ferramenta de integração social. Cento e setenta e cinco crianças e adolescentes participam do projeto.

