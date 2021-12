Salvador recebe Campeonato Brasileiro de Ciclismo

Um dos maiores eventos de ciclismo do Brasil agitará as ruas de Salvador neste fim de semana. Cerca de 300 atletas disputarão o Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada Máster e Sub-30 2014, que terá provas individuais e coletivas. Ao todo, serão nove categorias. A competição será realizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB), localizado no bairro de Sussuarana.

As primeiras disputas acontecem no sábado, 9, com a realização da prova de Contra-Relógio Individual às 9 horas. No domingo, 10, os ciclistas encaram a prova de resistência, onde as distâncias variam entre 54 e 96km. A largada será às 7h.

A competição irá reunir os melhores ciclistas da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Manaus, Minas Gerais, Sergipe, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte, Ceará, Brasília, Mato Grosso, Alagoas, Espírito Santo e Maranhão. Para o presidente da Federação Baiana de Ciclismo, Orlando Schimidt, o evento tem o intuito de promover e difundir cada vez mais o esporte em nosso Estado.

