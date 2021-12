Salvador recebe as qualificatórias do Neymar Jr's Five

Salvador será uma das nove cidades do Brasil a receber as qualificatórias do Neymar Jr's Five, torneio de futebol amador que será realizado no próximo sábado, 9, na avenida Octávio Mangabeira, nos Jardim dos Namorados, Pituba. As inscrições para a competição podem ser feitas por meio do site da organizadora - as vagas são limitadas e os cadastros serão aceitos e confirmados por ordem de chegada.

Além da capital baiana, o torneio é realizado em mais de 40 países. Os times campeões de cada país vão se encontrar na final no dia 9 de julho, que acontecerá no Instituto Neymar Jr, em Praia Grande (SP). Os vencedores terão a chance de conhecer pessoalmente o craque da Seleção Brasileira e do Barcelona, na Espanha e, ainda, assistir a um jogo do clube catalão direto do Camp Nou.

Regulamento

Os times deverão ter jogadores entre 16 e 25 anos para disputar partidas de "cinco contra cinco". Cada vez que uma das equipes fizer gol, o adversário perderá um jogador. Para vencer, é preciso eliminar um time inteiro em menos de 10 minutos.

