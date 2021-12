Salvador recebe 2ª etapa do Sul-Americano de Surfe

Salvador vai sediar, nos dias 13 e 14 de julho, uma etapa do Sul-Americano de surfe. A praia de Stella Maris receberá os atletas profissionais com até 18 anos no Oi Pro Junior Series.

A disputa serve como classificatória para o Mundial da World Surf League (WSL). Os quatro primeiros colocados no masculino e as duas melhores do feminino vão disputar os títulos mundiais de 2019 no final de novembro, em Taiwan.

Esta é a segunda de quatro etapas válidas para o título sul-americano da WSL South America. A primeira foi no Rio de Janeiro, a terceira será na praia Mole de Florianópolis, em Santa Catarina, em setembro, e a última ocorre nas ondas de Maresias, litoral norte de São Paulo, em novembro.

