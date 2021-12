Salvador recebe 2ª edição do Triathlon Global Challenge em outubro

A segunda edição do Triathlon Global Challenge Family acontece em 27 de outubro, em Itapuã. Considerada uma das competições de triathlon mais importante do mundo, o Global Challenge foi lançado pela prefeitura de Salvador nesta segunda-feira, 22, no Palácio Thomé de Souza.

A competição contará com uma série de provas que englobam todas as idades. A principal, a Half, terá percursos de 1.9 km de natação, 90 km de pedal e 21 km de corrida.

Outras provas acontecerão na Challenge Salvador. Terá a 'Challenge Sprint Distance', prova com 750 metros de natação, 10km de ciclismo e 5km de corrida. A 'Challenge Júnior', que conta com três categorias para crianças, e a 'ChallengeForAll', com corridas de rua, nas modalidades 5km e 10km.

