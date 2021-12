Salvador recebe 2ª edição do desafio 'Bike and Run'

Estão abertas as inscrições para a 2° edição do "Desafio Bike and Run", competição destinada a atletas profissionais e amadores de todo o país em duas modalidades do ciclismo: corrida de rua e mountain bike (MTB). As provas acontecerão no dia 15 de novembro, no Centro Histórico de Salvador.

Na corrida de rua, o percurso será de 5,7km, nos principais pontos turísticos da capital baiana, como o Pelourinho. Os que optarão pelo mountain bike, passarão por uma prova de 6 km, no mesmo local, em um percurso com mais ladeiras e curvas.

As inscrições podem ser feita no site disponibilizado pela ATP Run Gestão Esportiva, organizadora do evento.

