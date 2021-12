Salvador recebe 144 nadadores para Brasileiro de clubes

Salvador recebe neste sábado, 27, a partir das 7h10, a segunda edição do Campeonato Brasileiro Interclubes de Maratonas Aquáticas - Travessia Baía de Todos-os-santos. A prova de 5 km começa em frente ao Terminal Náutico de Salvador, no Comércio, e termina em frente ao píer do Yacht Clube da Bahia, na Barra.

Quinze clubes de nove estados serão representados pelos 144 atletas, que têm idades entre 13 e 18 anos. A competição será dsputada por equipes, no evento realizado pelo Yacht, em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e a Federação Baiana (FBDA).

Nesta sexta-feira, 26, às 19h, os nadadores os nadadores vão se reunir no Yacht Clube para o congresso técnico da prova. Entre os principais assuntos da pauta desse evento estão o regulamento e como será feito o trajeto dos de 5 km da travessia.

