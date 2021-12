Salvador recebe 1º Festival de Tênis de Mesa

Durante os dias 13 e 18 de agosto, o público poderá ter acesso gratuito ao 1º Festival de Tênis de Mesa, na praça de eventos do Shopping Bela Vista, no bairro do Cabula, em Salvador.

O evento terá atividades voltadas para o público adulto e infantil, além da participação de atletas profissionais e amadores.Os visitantes poderão jogar de segunda a sábado, das 12h às 22h e, no domingo, das 12h às 21h.

A programação está prevista para receber também o circuito de ginástica com profissionais de educação física, aulas de tênis de mesa, ação ping-pong social com alunos de escolas municipais, desafio de saques com sorteio de brindes e torneios abertos. Para crianças entre 7 e 12 anos terá o "ping-kids"

Serão realizadas também algumas competições como as seletivas escolares, Campeonato Baiano de Duplas de Tênis de Mesa e o Aberto Baiano Individual - Peso 1.

O tênis de mesa (ou ping-pong) surgiu na Inglaterra durante o Século XIX. A prática do esporte é benéfica à saúde por estimular movimentos rápidos, a concentração e o reflexo. O condicionamento físico e cardiorrespiratório também são resultados da prática desta modalidade esportiva.

