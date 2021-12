Salvador recebe 1º Bahia Open Internacional de Jiu-Jitsu

Neste final de semana, de 22 e 23 de setembro, o Clube Campomar, no bairro de Piatã, em Salvador, receberá o primeiro Bahia Open Internacional de Jiu-Jitsu. O torneio, organizado pela Federação Baiana de Jiu-Jitsu (FBJJ), vai proporcionar o intercâmbio de atletas da Bahia com lutadores de todo o mundo.

O Open terá disputas em todas as categorias do esporte, da Mirim à Super Sênior, e da faixa branca à faixa preta, com mais de R$ 5 mil em premiações para os atletas. As inscrições se encerraram no último sábado, 15.

Mais importante do que a premiação é a troca de experiências entre os atletas baianos com os de outros países. Entre eles estão os americanos Nicholas e Lenox Wolak, pai e filho, que vieram do estado de Ohio e aproveitaram as férias em Salvador para participarem do torneio.

"O Brasil foi a nossa primeira opção para as férias, porque tem muita cultura e muita coisa boa. Inicialmente, a nossa intenção era ir para Brasília, mas após conversar com um amigo baiano, decidimos vir para a Bahia, para treinar na Academia Edson Carvalho, explica Nicholas, elogiando a academia que fica no Farol da Barra.

Faixa preta de Judô, o americano explica que queria aproveitar as férias no Brasil para apresentar ao filho, Lenox, uma nova arte-marcial. "Ele é campeão estadual de Judô nos Estados Unidos, e está entre os melhores do ranking do país, mas queria que ele tivesse, também, conhecimento de outras artes-marciais, como o Jiu-Jitsu", contou.

No sábado, acontece o Congresso Técnico e Curso de Regras para a competição, no Ginásio do Clube do SESC. As lutas, tanto nos pesos como na categoria absoluto, acontecem no domingo. A organização lembra que todos os atletas devem se pesar antes da primeira luta trajando o kimono. Caso não cumpra o peso da sua categoria, o atleta será automaticamente desclassificado.

adblock ativo