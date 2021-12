Salvador pode ser sede da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas

A Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA), tenta trazer uma etapa da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas de 2022 para a cidade de Salvador. A iniciativa da entidade estadual possui apoio da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).

De acordo com o presidente da FBDA, Diego Albuquerque, o objetivo é trazer mais um grande evento esportivo para a cidade. A capital baiana já recebeu a Meia Maratona e até a Copa do Mundo de futebol, em 2014.

“Chegou a hora de mostrar para o mundo, que além de ser um celeiro de atletas de alto nível, nós temos talento na organização de grandes eventos”, afirmou Albuquerque.

Para conseguir trazer o evento, organizado pela Federação Internacional de Natação (Fina), a entidade desportiva estadual está inscrevendo a iniciativa na 'Lei Federal de Incentivo ao Esporte' e, para isso, ela busca o apoio do governo do estado, através da Sudesb, Prefeitura de Salvador, Saltur e também de empresas privadas.

“A Confederação Brasileira já preparou uma proposta para a Fina e a gente espera consolidar o sonho de trazer de volta para a América do Sul uma etapa da maior competição de Maratonas Aquáticas onde a Bahia é celeiro de grandes atletas”, comentou o gestor da FBDA.

O estado possui a seu favor, a experiência de mais de uma década de realização do Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquáticos. Além disso, a Bahia ainda revelou grandes talentos da natação, como Ana Marcela (número um no mundo e que vai para a disputa das Olímpiadas como uma das favoritas à conquista da medalha de ouro ), Alan do Carmo (que já foi campeão mundial) e o atleta Victor Colonese.

