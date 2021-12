Salvador perde prova da Stock Car para Curitiba

Após seis anos, Salvador não vai sediar uma prova da Stock Car. Este ano, a etapa será no anel externo do Autódromo Internacional de Curitiba, no dia 2 de agosto. Além desta corrida, que será com rodada dupla, a capital paranaense receberá mais a prova de abertura do calendário, dia 31, e um rodada dupla no dia 18 de outubro.

"Infelizmente não chegamos a um acordo com a prefeitura de Salvador e o governo do Estado da Bahia em tempo para a realização da prova em 2015. Por isso vamos para Curitiba, um dos autódromos que mais recebeu a Stock Car na história", disse Maurício Slaviero, diretor da Vicar, empresa promotora da categoria.

Em sete corridas disputadas em Salvador, Cacá Bueno venceu em 2009 e 2010, Thiago Camilo em 2011, Allam Khodair em 2012 e 2014, Ricardo Maurício em 2013 e Sérgio Jimenez também em 2014.

Confira o calendário de provas deste ano:

31/05 - Curitiba

28/06 - Santa Cruz do Sul

02/08 - Curitiba

16/08 - Goiânia

30/08 - Cascavel

13/09 - Brasília/Alternativa

18/10 - Curitiba

08/11 - Tarumã

13/12 - Interlagos

