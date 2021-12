Salvador ganha piscina olímpica da Rio-2016

A cidade de Salvador ganhará uma piscina olímpica, proveniente do Estádio Aquático dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, realizado em agosto. Quem confirmou a chegada da piscina foi o secretário Alto Rendimento do Ministério dos Esportes, Luiz Lima.

A prefeitura será responsável pelo uso, gestão e funcionamento do equipamento esportivo, incluindo o deslocamento da estrutura do Rio para Salvador. O desmonte da piscina olímpica já foi iniciado. A expectativa é que a piscina já esteja em Salvador no primeiro semestre de 2017. O transporte da estrutura deve demandar o uso de seis contêineres.

A prefeitura avalia o custo da transferência e o local onde a piscina será instalada, bem como as intervenções na estrutura que serão necessárias no entorno do local. A responsável pelo desmonte e pela montagem de toda a estrutura será a empresa Myrtha Pools.

