Salvador ganha jogo da Seleção Brasileira na Copa das Confederações

Salvador terá um dos jogos da Seleção Brasileira na primeira fase da Copa das Confederações. A partida acontecerá na Arena Fonte Nova no dia 22 de junho de 2013 (sábado), às 16 horas, encerrando a participação da equipe brasileira na primeira fase da competição.

A capital baiana ainda receberá mais dois jogos na competição: uma partida do grupo B, no dia 20 de junho (quinta-feira), às 19 horas; e a decisão do terceiro lugar, no dia 30 de junho (domingo), às 13 horas.

A informação foi divulgada durante evento na manhã desta quarta-feira, 30, no Rio de Janeiro, com a participação do secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, do ex-jogador e atual membro do Comitê Organizador Local (COL) Bebeto, além de alguns governadores, como Jaques Wagner (Bahia), Agnelo Queiroz (Brasília) e Eduardo Campos (Pernambuco).

O jogo de abertura da Copa das Confederações acontece no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no dia 15 de junho (sábado), às 16 horas, entre a Seleção Brasileira e um adversário a ser definido, em sorteio que será realizado no dia 1º de dezembro deste ano, em São Paulo.

Veja a tabela completa:

O segundo jogo da Seleção Brasileira acontece no dia 19 de junho (quarta-feira), às 16 horas, no Estádio Castelão, em Fortaleza.

Caso a Seleção Brasileira se classifique em primeiro lugar, o time jogará a semifinal no dia 26 de junho (quarta-feira), às 16 horas, em Belo Horizonte. Caso passe em segundo lugar, o Brasil joga no dia 27 de junho (quinta-feira), às 16 horas, em Fortaleza.

A Copa das Confederações será disputada no Brasil entre os dias 15 e 30 de junho de 2013. Já estão confirmadas no torneio as seleções do Uruguai (campeão da Copa América), Japão (vencedor da Copa Asiática), Brasil (país sede) e Espanha (campeã da Copa do Mundo).

As demais equipes serão as campeãs da Eurocopa e da Copa da Oceania deste ano, e da Copa Africana de Nações de 2013.

