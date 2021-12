Salvador ganha força para sediar reta final da Copa do Nordeste

Após o Governo de Pernambuco decidir por adiar o retorno do futebol no estado, a cidade de Recife ficou com chances remotas de ser uma das sedes para a retomada da Copa do Nordeste. A medida da atual gestão se dá pelo avanço do coronavírus nas regiões do Agreste e Sertão do território pernambucano.

De acordo com a Liga do Nordeste, entidade que organiza a competição, a capital em questão não está descartada, mas novas possibilidades podem surgir até o final desta semana.

“Estamos aguardando a mesma coisa que a CBF, algum dos municípios e estados liberarem o decreto para o retorno do futebol. Até agora nenhum liberou. Feito isso, o município, através da federação estadual, vai enviar (o planejamento) para a CBF e, aquele que enviar primeiro, imagino que terá chance [...] Evidente que vão ter outras condições a serem analisadas, mas o fato de já ter a liberação vai chamar muito a atenção. Tenho impressão que até sexta-feira poderemos ter alguma novidade", disse o presidente da Liga, Eduardo Rocha.

Anteriormente, a disputa para sediar a reta final do torneio estava entre as capitais baianas, cearense e pernambucana, mas com vantagem para Recife por ter a situação da pandemia do novo coronavírus em um controle um pouco maior. Mesmo sem confirmação oficial, Bahia e Ceará trabalharam para um retorno oficial a partir da segunda quinzena de julho.

Em suas redes sociais, o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), falou pela primeira vez sobre a possibilidade da capital sediar o Nordestão. "Estamos em análise dos protocolos, quais seriam condições dos alojamentos de outras delegações que viriam para Salvador. É possível que nós venhamos sediar, mas essa decisão não foi tomada".

A expectativa é de que Salvador envie, ainda esta semana, uma resposta à CBF para sediar o torneio, tendo grandes chances de ser escolhida.

