Salvador e Vera Cruz recebem segunda edição do Festival Paralímpico

A segunda edição do Festival Paralímpico chega a Salvador e ao município de Vera Cruz, neste sábado, 21, das 8h30 às 11h30. Na capital baiana, as atividades acontecem no Núcleo de Educação Física da UFBA, em Ondina, e em Vera Cruz, no Colégio Municipal do distrito de Tairu.

Em comemoração ao Dia do Atleta Paralímpico, celebrado no dia 22 de setembro, o evento oferece ao público experimentar os esportes adaptados nas modalidades paralímpicas de bocha, futebol de 5 e atletismo. Além das atividades, o evento leverá atletas de modalidades paralímpicas para falarem sobre como o esporte pode ser usado como um instrumento de inclusão e superação.

A ação do Comitê Olímpico Brasileiro (CPB), que acontecerá em todos os estados do país e no Distrito Federal, espera receber cerca de 300 pessoas na Bahia. Em todo o país, é esperado cerca de 15 mil brasileiros, sendo 11 mil crianças, com faixa etária de 10 a 17 anos.

Criado em 2012, por meio da Lei 12.622, a escolha da data do Dia do Atleta Paralímpico coincidiu ao dia da criação do CPI, fundado em 22 de setembro de 1989. A implementação da Lei, além de homenagear, apoiar e divulgar todo o trabalho dos atletas paralímpicos, objetiva também ser uma ferramenta de inclusão das pessoas com deficiência por meio do esporte.

