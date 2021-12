Salvador e Vera Cruz recebem Festival Paralímpico neste sábado

A capital baiana receberá a segunda edição do Festival Paralímpico, no sábado 21, das 8h30 às 12h, no Núcleo de Educação Física da Universidade Federal da Bahia (UFBA), em Ondina. O evento em comemoração ao Dia do Atleta Paralímpico, celebrado no dia 22 de setembro, também acontece em Vera Cruz, no Ginásio Municipal do distrito de Tairu.

De acordo com a Secretaria de Comunicação do Estado (Secom), durante a manhã, as 300 pessoas mobilizadas para participarem das atividades nos dois núcleos baianos, 150 em cada, poderão experimentar o esporte adaptado nas modalidades paralímpicas de bocha, futebol de 5 e atletismo.

A ação é promovida pelo Comitê Olímpico Brasileiro (CPB) e acontecerá em todos os estados do país e no Distrito Federal, com atividades em 70 cidades, com o objetivo de levar a experiência de modalidades paralímpicas a cerca de 15 mil brasileiros, sendo 11 mil crianças, com faixa etária de 10 a 17 anos.

Além da demonstração prática, foram convidados atletas de modalidades paralímpicas para se fazerem presentes no evento. No local, os atletas de alto rendimento com deficiência levarão os seus exemplos de vida, mostrando como o esporte pode ser um instrumento de inclusão e superação.

No estado baiano, o Festival Paralímpico é organizado pelo Instituto de Organização Neurológica da Bahia (ION), Instituto de Cegos da Bahia (ICB) e pela Federação Baiana das Instituições de Reabilitação (Febiex), contando com o apoio do Governo do Estado por meio da Casa Civil, Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia - Sudesb), Secretaria da Educação, Secretaria da Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social e Secretaria da Saúde.

