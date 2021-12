Salvador abre Tour da taça da Copa do Nordeste

Salvador recebe a taça da Copa do Nordeste a partir desta segunda-feira, 15 e abre o 'Tour' do troféu mais cobiçado da região. A 'orelhuda' passará pelos nove estados nordestinos e ficará até a próxima sexta, 19, na capital baiana.

Neste ano, o troféu terá o conceito ‘Sangue Tipo NE' - o mesmo tema da competição - que representa a terra, o orgulho, a força, a história, a energia e a união do povo nordestino.

A taça ficou em exposição em evento aberto ao público na manhã desta segunda, na sede Federação Baiana de Futebol (FBF), localizada na praça Castro Alves. Depois seguirá para as sedes de Bahia e Vitória.

Na quarta, 17, quinta, 18, e sexta, 19, o troféu ficará no Salvador Shopping, Arena Fonte Nova e Mercado Modelo, respectivamente. De Salvador, o Tour segue para Aracajú, Maceió, Recife, Campina Grande, João Pessoa, Natal, Terezina, São Luís e Fortaleza.

Estreias

O Vitória estreia na Copa nesta terça, 16, às 21h45 (horário da Bahia), contra o Globo-RN, em Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte. Ainda estão no Grupo B Ferroviário e ABC.

Já o Bahia estreará na quinta, 18, quando recebe o Botafogo-PB, às 21h15, na Arena Fonte Nova, em Salvador. No Grupo 3, além de Bahia e Botafogo-PB, estão Altos-PI e Náutico.

