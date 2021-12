Salesiano promove 'Olimpíada' nesta quinta-feira

O Colégio Salesiano do Salvador (Nazaré) promove o XXXI Jogos Internos Dom Bosco. Sete modalidades olímpicas (basqueste, handebol, Ginástica Rítmica (GR), tênis de mesa, Judô, natação e vôlei) e mais quatro não olímpica (futsal, baleado, dança e karatê) fazem parte da competição.

A abertura acontecerá nesta quinta-feira, 14, às 10h, com direito a pira e fogo olímpico, desfile das equipes e do mascote, lideres de torcida, estandarte, juramento e até uma participação especial de algumas crianças da educação infantil em carrinhos em uma homenagem aos 20 anos do legado de Ayrton Senna, homenageado do ano. Os jogos ocorrem até sábado, 16, nos dois períodos do dia.

