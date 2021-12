Saiba quem são os 91 clubes da Copa do Brasil 2019

Os clubes brasileiros acabaram a temporada 2018 a pouco tempo, mas muitos já estão com a cabeça nas competições do ano seguinte. O sorteio da Primeira Fase da Copa do Brasil 2019 está marcado para esta quinta-feira, 13, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

São 91 clubes que representarão as 27 federações do futebol brasileiro. Os times foram definidos a partir de três critérios: 11 equipes com origem nas competições nacionais; 70 que vieram dos torneios estaduais; e 10 obedecendo o Ranking Nacional de Clubes.

adblock ativo