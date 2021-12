Saiba quem incentivou o jogador Neymar a raspar a cabeça

Muito acharam no mínimo estranho o visual do atacante Neymar, que apareceu com a cabeça "raspada" nos últimos dias. O jogador entrou em campo sem os seus tradicionais pentados e cortes de cabelo, em jogo do Barcelona contra o Las Palmas, no último sábado, 26. Muitos acreditavam que o atleta estaria incentivando algum tipo de campanha contra o câncer.

Mas, de acordo com o diário espanhol Mundo Deportivo, a situação não tem nenhum tipo de relação com campanhas ou solidariede ou coisas do tipo. Na realidade, o atleta recebeu incentivo do lateral direito e companheiro de clube, Daniel Alves.

A decisão surpreendeu até um dos seus patrocinadores de xampu anticaspa, que terá de trabalhar agora em "ideias" para manter o jogador em seus comerciais.

