Saiba quem disputará a semi do Baianão e quem foi rebaixado à Segundona

Vitória, Bahia, Juazeirense e Bahia de Feira são os quatro times que seguiram para as fases finais do Baianão. Após a rodada desta quarta-feira, 7, também ficou definido o time rebaixado e os três clubes que representarão o estado na Série D em 2019.

O líder Vitória foi à Feira de Santana e suou para vencer por 2 a 1 o Fluminense de Feira, que não se classificou para as semifinais, mas conseguiu uma vaga na Série D. Já o segundo colocado Bahia teve uma noite mais tranquila e deu um show na Arena Fonte Nova ao vencer o Jequié por 6 a 1.

Os terceiros e quarto colocados foram Juazeirense e Bahia de feira, respectivamente. O time de Juazeiro venceu o Atlântico por 3 a 1, em Pituaçu, e rebaixou o adversário para a Segundona do Baianão. O time de Lauro de Freitas se despediu sem vencer na competição, com apenas dois pontos.

Já o Tremendão venceu a Jacuipense por 1 a 0, em Alagoinhas, e cgrantiu a vaga ao ultrapassar o rival de Feira na classificação. Os dois clubes ainda foram contemplados com a vaga na Série D e se juntam ao Touro do Sertão como os três representantes baianos na competição ano que vem.

Confrontos

Os confrontos ficaram entre Vitória x Bahia de Feira e Bahia x Juazeirense, com início marcado para os domingos, 18 e 25 de março. A dupla Ba-Vi tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais favoráveis e fazer as partidas decisivas em seus mandos de campo.

A pontuação continua nesta fase. Caso o Bahia ou Juazeirense vença as duas e o Vitória empate uma das partidas, os clubes poderão ter a vantagem para a decisão. Se o Bahia de Feira vencer as os duelos contra o Leão, tem que torcer por dois empates nos jogos entre Bahia x Juazeirense. O Leão se garante se vencer as duas partidas.

Artilharia

Os principais artilheiros são dos quatro times classificados. Salatiel, da Juazeirense, lidera com seis gols. Seguido por Vinícius, do Bahia, Deon, do Bahia de Feira, e Neilton, do Vitória, todos com cinco gols.

Vinícius, do Bahia, poderia ser o líder ao lado de Salatiel, mas o gol no clássico não conta para a estatística pela partida terminar fora das quatro linhas por 3 a 0 para o Tricolor. Nesse caso, não é computado gol para nenhum jogador.

*Sob supervisão do jornalista Nelson Luis

adblock ativo