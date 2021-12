Saiba quais são os adversários da dupla BaVi na Copa do Brasil

Bahia e Vitória conheceram os seus adversários da primeira fase da Copa do Brasil de 2020. O Tricolor enfrenta o River (PI), enquanto o Rubro-Negro duela contra o Imperatriz (MA). Os confrontos foram definidos durante sorteio realizado na tarde desta quinta-feira, 12, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

O Bahia enfrenta o River em jogo único no estádio Lindolfo Monteiro, conhecido como Albertão, em partida que será disputada no dia 5 ou 12 fevereiro. Se conseguir a classificação, o Tricolor terá como adversário o vencedor do duelo entre América-RN e São Luiz (RS), na Arena Fonte Nova.

Já o Vitória visita o Imperatriz no Maranhão, em partida que será disputada no Estádio Frei Epifânio D'Abadia em data ainda a ser definida. Se passar de fase, o Rubro-Negro enfrenta o vencedor do duelo entre Lagarto (SE) e Volta Redonda (RJ).

Como na edição de 2019, nesta primeira fase, as equipes melhores colocadas no ranking da CBF tem a vantagem de se classificar mesmo com um empate. Assim, tanto Bahia quanto Vitória podem se classificar se os duelos terminarem empatados.

Campanha em 2019

Neste ano, as duas principais equipes do estado fizeram campanhas completamente diferentes na Copa do Brasil. O Bahia chegou até as quartas de final da competição ao eliminar o Rio Branco (AC), o Santa Cruz (RN), o CRB (AL), o Londrina e o São Paulo. O Tricolor foi eliminado pelo Grêmio após empatar por 1 a 1, em Porto Alegre e perder por 1 a 0 na Arena Fonte Nova.

Já o Vitória foi eliminado ainda na primeira fase ao ser derrotado pelo Moto Club, no Maranhão. Mesmo com a vantagem do empate, o Leão perdeu por 2 a 0 e deus adeus precocemente ao torneio.

Equipes baianas

Outras equipes baianas também tiveram seus adversáros definidos. O Bahia de Feira enfrenta o Luverdense (MS), que tem a vantagem do empate, em jogo a ser realizado em Feira de Santana. Se passar, o Tremendão pega o vencedor de Palmas (TO) e Paraná.

O Atlético de Alagoinhas também será mandante nesta primeira fase. O adversário será o Botafogo (PB). Se passar, a equipe baiana enfrenta o vencedor da partida entre Moto-Club (MA) e Fluminense.

CONFRONTOS DEFINIDOS! ⚽🏆 Confira como ficaram as minhas chaves dos confrontos da primeira fase.#PrimeiraFase #CopaContinentalDoBrasil pic.twitter.com/n0xTIXtEdb — Copa Continental do Brasil (@CopadoBrasil) December 12, 2019

