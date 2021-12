Saiba o que times baianos precisam para classificarem na Copinha

Nesta terça-feira, 08, os times baianos começam a entrar em campo para a disputa da última rodada da primeira fase da 50ª Copa São Paulo de Futebol Junior. Alguns não têm mais chance de classificação, outros precisam apenas de um triunfo, enquanto outros precisam secar o resultado dos adversários. Saiba a situação dos clubes baianos nesta copinha:

Vitória da Conquista:

O alviverde baiano começou a campanha na Copinha perdendo para o Vocem-SP por 2 a 0. Na segunda rodada, o Sport-PE bateu o Conquista por 1 a 0. Com duas derrotas, o Bode não tem mais chances de classificação mesmo que vença o FF Sports-AL nesta quarta-feira, 9. Vocem-SP e Sport-PE (1º e 2º) somam duas vitórias, cada um, e já estão classificados para a próxima fase.

Atlântico:

O Tubarão estreou com triunfo na Copa São Paulo e venceu por 2 a 0 do América-MG. Na segunda rodada, o Atlântico perdeu para o São Carlos FL-SP por 2 a 1. Para garantir uma vaga na próxima fase, o time baiano precisa vencer ou empatar na partida contra o Criciúma-SC nesta terça, às 17h45 (horário de Brasilia) e torcer por uma derrota do América.

Bahia:

O Esquadrão de Aço venceu o Boavista-RJ por 3 a 1 na primeira rodada da Copinha. Já na rodada seguinte, Bahia e Guarani empataram por 1 a 1. Com 4 pontos, o tricolor é o segundo na classificação do Grupo 12. Para garantir a vaga na segunda fase da competição, o Bahia só precisa vencer o Taquaritinga, nesta quarta, 9, às 16h (horário de Brasilia).

Vitória:

Na primeira rodada do campeonato, o rubro-negro baiano perdeu para o Desportiva Ferroviária por 2 a 1. No jogo seguinte, o Leão venceu por 1 a 0. Com os resultados, o Vitória está no terceiro lugar da competição. Para se classificar para a segunda fase, o time baiano precisa vencer o UA Barbarense nesta quarta, às 16h (horário de Brasilia) por três gols de diferença e torcer para uma derrota do Grêmio Novorizontino.

Jacobina:

O Jacobina foi goleado na primeira rodada do campeonato por 4 a 1, assim como na segunda rodada, dessa vez contra o Atlético Mineiro por 5 a 1. Para se classificar, o time do interior baiano precisa ganhar do Aquidaunense-MS por pelo menos quatro gols de diferença e torcer por uma derrota do Água Santa para o Atlético por pelo menos cinco gols.

*Sob supervisão da editora Lhays Feliciano

adblock ativo