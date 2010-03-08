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Saiba mais sobre os grupos da Copa do Mundo 2010

Publicado segunda-feira, 08 de março de 2010 às 17:16 h | Atualizado em 22/01/2021, 00:00 | Autor: A TARDE ONLINE
Grupo A da Copa do Mundo
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