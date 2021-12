Ryder, ex-Bahia, marca e Fiorentina vence na Liga Europa

A Fiorentina estreou com o pé direito na Liga Europa, vencendo nesta quinta-feira, 19, o Paços de Ferreira, por 3 a 0, na abertura do grupo E da competição, que ainda teve Dnipro Dnipropetrovsk superando o Pandurii, da Romênia, por 1 a 0.

A vitória da equipe Viola, que contou com o goleiro Neto, ex-Atlético Paranaense, teve participação decisiva do jovem atacante Ryder Matos, brasileiro de 20 anos que se profissionalizou no país - em 2012, chegou a passar um período emprestado ao Bahia.

Ryder marcou o segundo gol, aos 22 minutos da etapa final. O espanhol Gonzalo Rodríguez e o italiano Guiseppe Rossi completaram o marcador a favor da Fiorentina.

Com a derrota, o Paços de Ferreira, do volante Rodrigo Antônio, ex-Vasco, segue sem saber o que é pontuar na temporada. O clube já havia perdido os quatro jogos que fez no Campeonato Português, além de dois contra o Zenit São Petersburgo pela Liga dos Campeões.

O Dnipro, por sua vez, bateu o Pandurii com um gol do meia ucraniano Ruslan Rotan. A equipe ucraniana tem em seu elenco os brasileiros Douglas, ex-Vasco, Giuliano, ex-Internacional (nenhum dos dois atuou), e Mattheus, ex-Itabaiana.

No grupo F, o Eintracht Frankfurt, do zagueiro Anderson Bamba, ex-Flamengo, estreou com vitória convincente sobre o Bordeaux, jogando em casa, por 3 a 0. Vaclav Kadlec, Marco Russ e Constant Djakpa marcaram os gols da vitória do time alemão.

Na outra partida da chave, Maccabi Tel Aviv e APOEL Nicosia ficaram no 0 a 0, em Israel. O clube cipriota atuou com quatro brasileiros, os zagueiros João Guilherme, ex-Internacional, e Marcelo Oliveira, ex-Corinthians, além dos meias Christian, ex-Tuna Luso e Grêmio Anápolis, e Vinícius, ex-União São João.

No grupo D, o Rubin Kazan largou na frente ao vencer o Maribor, na Eslovênia, por 5 a 2. Na outra partida da chave, o Wigan, da segunda divisão inglesa, visitou o Zulte Waregem, da Bélgica, e não saiu do 0 a 0.

adblock ativo