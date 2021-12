Rússia derruba Brasil e fatura 7.º título Mundial

A seleção brasileira feminina não resistiu à Rússia neste domingo e foi derrotada na final do Mundial de vôlei, em Tóquio, no Japão. Como aconteceu em 2006, o Brasil perdeu por 3 sets a 2, com parciais de 21/25, 25/14, 20/25, 25/14 e 15/11, e ficou com o vice-campeonato.



Atuais campeãs, as russas chegaram ao sétimo título na competição graças a grande atuação de Gamova, de 2,02 metros. A ponteira liderou a equipe, ao marcar 35 pontos, e teve desempenho decisivo no tie-break.



Com este resultado, a Rússia se tornou a primeira a faturar o troféu com 11 vitórias na história da competição. Até então, o recorde era de dez triunfos, conquistados por Cuba, em 1994, Japão, em 1974, e União Soviética, em 1956.

